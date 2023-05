Entrada de toiros na chamusca demorou 4 minutos e decorreu sem incidentes

partilhe no Facebook

A entrada de toiros que se realizou por volta das 13:00, na Chamusca, hoje em quinta-feira de ascensão decorreu sem incidentes e demorou cerca de 4 minutos. As ruas como é habitual estavam cheias de povo desde o largo do Areal de onde os toiros saíram até à praça de toiros.

O repórter de MIRANTE este ano ficou no largo do Areal a ver a saída dos toiros. O resto da reportagem poderá acompanhar ainda hoje num próximo texto com vídeos e fotos.