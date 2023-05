partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O maior parque solar do país está a nascer em Santarém e Cartaxo

Durante alguns meses o Parque Solar Escalabis, que está a ser construído nos concelhos de Santarém e do Cartaxo, vai ter o estatuto de maior de Portugal, até ser ultrapassado por outros projectos de grande dimensão que vão nascer no sul do país. A área envolvida é superior a 500 hectares, sendo mais de 100 hectares destinados à implantação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos.

O empreendimento está a ser construído pela empresa dinamarquesa Energi Inovattion, a operar em Portugal desde 2017, e o promotor é a Escalabis Solar, empresa com sede no Porto e detida por um fundo de investimentos. O investimento, na ordem dos 100 milhões de euros, é totalmente privado.

A área de implantação de painéis foi reduzida face ao inicialmente previsto no Estudo de Impacto Ambiental porque a tecnologia evoluiu e a utilização de meios mais eficientes permite produzir mais energia com menos área de exposição, como explicou Marino Maduro, director financeiro da Energi Inovattion.