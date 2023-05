Golegã recebe maior evento nacional de triatlo cross

A Golegã está a receber o maior evento nacional de triatlo cross, o XTERRA Portugal, com partida e meta no Parque da Juventude – Equuspolis. O XTERRA Portugal, com organização do Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Golegã e da Câmara Municipal, é uma aposta do município no desporto de competição e formação de jovens atletas. Nos dois dias de competição, sábado e domingo, vão estar em prova mais de 700 atletas.