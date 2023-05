A Ponte da Chamusca está encerrada ao trânsito desde as 21 horas de hoje até às 8 horas de amanhã para trabalhos de pavimentação.

Chegar à Ponte da Chamusca e bater com o nariz nos ferros

A Ponte da Chamusca está encerrada ao trânsito desde as 21 horas de hoje até às 8 horas de amanhã para trabalhos de pavimentação. A situação tem provocado constrangimentos e as pessoas queixam-se da falta de aviso dos responsáveis pela obra e da câmara municipal da Chamusca. O encerramento da ponte foi dado em primeira mão por O MIRANTE, depois da vice-presidente do município, Cláudia Moreira, ter dito na reunião de câmara de hoje que o corte iria acontecer. .