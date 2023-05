Crónica dos Bons Amigos na Escola João Pedro de Andrade

Crónica dos Bons Amigos, o livro de Santana Maia Leonardo, foi pretexto para celebrar o dia do autor português ( 22 de Maio) na Biblioteca Escolar João Pedro de Andrade em Ponte de Sor.

A professora Paula Valamatos dirigiu a sessão e o professor Rafael Martins leio um texto crítico do livro e falou do autor, seu amigo desde sempre, num texto que publicamos na íntegra nesta edição online de O MIRANTE.

A sessão teve ainda a participação dos netos do autor cujo registo também publicaremos em vídeo separado.