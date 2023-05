Netos de Santana-Maia Leonardo falam do avô no dia do autor português

Crónicas dos Bons Amigos, o livro de Santana-Maia Leonardo, foi pretexto para celebrar o dia do autor português na Biblioteca Escolar João Pedro de Andrade em Ponte de Sor. A Professora Paula Valamatos, que dirigiu a sessão, convocou alunos de várias turmas para assistirem à apresentação do livro no dia dedicado ao autor português. Para surpreender a assistência, conseguiu que cinco netos de Santana-Maia Leonardo abrissem a sessão a falarem do avô para contarem o que pensam dele. O momento foi de muitos sorrisos mas também de uma grande familiaridade entre alunos e convidados, o que contraria aquela ideia de que santos da casa não fazem milagres.