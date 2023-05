Feira de Maio encheu as ruas de Azambuja no dia da abertura

As ruas da vila de Azambuja encheram-se de gente no primeiro dia da centenária Feira de Maio, que se afirma como a mais castiça do Ribatejo. Certame decorre até segunda-feira, 29 de Maio.

Conhecida com a mais castiça do Ribatejo, a centenária Feira de Maio está de volta à vila de Azambuja, para celebrar as tradições e a cultura ribatejana e azambujense. No primeiro dia de festa da iniciativa organizada pela Câmara de Azambuja, as ruas voltaram a encher-se de gente. Primeiro na Praça do Município para o espectáculo Isto é Azambuja, que juntou fadistas, fandanguistas, a fanfarra dos bombeiros e grupos de música e de dança locais, antes da inauguração oficial da Feira que contou com a presença da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

Depois para um dos momentos mais aguardados por todos: a largada de toiros pelas ruas da vila que fez as delícias dos aficionados.