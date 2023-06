Dia da Criança em Almeirim promoveu hábitos de vida saudáveis

O Parque da Zona Norte em Almeirim recebeu mais de 1600 crianças que participaram em dezenas de actividades para assinalar o Dia Mundial da Criança, que se comemora a 1 de Junho. A Câmara Municipal de Almeirim associou-se à federação e Associação de Atletismo de Santarém para promoverem a modalidade através de uma actividade de iniciação ao atletismo.

A actividade insere-se num programa de desenvolvimento do atletismo no concelho. Para além do atletismo, as crianças brincaram em insufláveis e participaram em actividades de pintura, dança, música e jogos lúdicos.