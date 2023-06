Enfermeiros e auxiliares do Hospital de Vila Franca de Xira em greve esta quinta-feira

Os trabalhadores do Hospital de Vila Franca de Xira estão em greve esta quinta-feira, 1 de Junho, data que assinala os dois anos do fim da parceria público privada que geria a unidade hospitalar. A greve abrange enfermeiros e assistentes operacionais e segundo os sindicatos está a ter uma adesão de 80%. Para além dos serviços mínimos obrigatórios só estão a ser efectuadas hoje as consultas e cirurgias de urgência. Esta manhã dezenas de trabalhadores concentraram-se à porta do hospital e entre outras matérias exigem o regresso das 35h de trabalho semanal.