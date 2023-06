Ajudar a Anita a ser ainda mais feliz

Anita é da Chamusca, tem paralisia cerebral e precisa de um novo automóvel para transportar a cadeira de rodas eléctrica que recebeu. O IBAN da sua conta está disponível no texto que acompanha este vídeo.

Anita é uma menina com 11 anos muito acarinhada na Chamusca pela alegria que transmite e por ser muito extrovertida. Tem paralisia cerebral, mas a sua condição nunca foi motivo para abdicar dos seus sonhos. Recebeu recentemente uma nova cadeira de rodas e precisa da solidariedade das pessoas para comprar um novo automóvel adaptado à sua realidade.

Anita nasceu prematura de 28 semanas com, pasme-se, 800 gramas. Uma ida ao hospital quando tinha um ano de idade termina com um duro diagnóstico: a Anita tem paralisia cerebral. A brutalidade da notícia é encarada de cabeça erguida por Ana Oliveira e Fernando Inácio, os seus pais.

A cadeira de rodas que Anita recebeu é eléctrica e tem funcionalidades que vão permitir dar-lhe mais qualidade de vida e conforto. O facto de ser muito pesada impede que a cadeira de rodas seja transportada adequadamente no automóvel que os pais têm há vários anos. Quem quiser ajudar a Anita pode dar o seu contributo através do IBAN disponível no texto que acompanha este vídeo.

IBAN conta da Anita: PT50 0035 0246 0001 2661 7002 8