Concurso literário superou expectativas em Alhandra

Casa Cheia este sábado à tarde na Comissão Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia de Alhandra para a cerimónia de entrega dos prémios literários Henrique Lamas. A primeira edição do concurso superou todas as expectativas do júri e da junta de freguesia que promove o prémio. A participação na segunda edição vai ser alargada ao concelho de Vila Franca de Xira. O concurso literário distingue textos inéditos distribuídos por três escalões etários a partir dos seis anos. Incentivar a produção literária e criar um movimento cultural é o objectivo do concurso.