Alunos da Ginestal Machado desfilaram no convento de São Francisco

Os alunos finalistas do curso de Artes Visuais da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, em Santarém, desfilaram para mais de uma centena de pessoas no Convento de São Francisco, numa iniciativa que decorreu na sexta-feira, 2 de Junho. As roupas foram desenhadas e elaboradas na disciplina de Oficina de Artes e pensadas do ponto de vista ambiental. A actividade está inserida no Plano Nacional das Artes e envolveu também uma exposição de pintura dos alunos do secundário do estabelecimento de ensino.