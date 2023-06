Festas de Abrantes estão de volta à cidade

A decorrer até 14 de Junho, as Festas envolvem todo o centro histórico da cidade, com concertos, artesanato, as tradicionais tasquinhas e muito mais.

As Festas de Abrantes estão de volta às ruas da cidade até 14 de Junho com um programa repleto de espectáculos musicais, artesanato, tasquinhas e um conjunto de novos espaços e actividades como a realização da Feira de Artesanato no Largo Motta Ferraz, o regresso do fogo de artifício ao Aquapolis Sul, a animação no Largo João de Deus com o Palco Sunset, por onde irão passar vários DJs.

Na inauguração dos festejos, na quarta-feira, 7 de Junho, o presidente do município, Manuel Valamatos destacou que a autarquia fez de tudo para entregar à comunidade "o melhor programa de sempre". Aproveitou ainda, antes da tradicional arruada pelo centro histórico da cidade, para agradecer aos trabalhadores do município, associações, entidades locais e comerciantes que ajudam a fazer a festa.

Depois de Marisa Liz na primeira noite, esta quinta-feira é a vez de Agir subir a palco. D.A.M.A, Toy e Calema são mais alguns dos artistas que vão marcar presença nestas festas, que este ano contam com mais um dia de celebração.