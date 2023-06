Rio Summer Sessions é o novo festival do concelho do Cartaxo

O projecto Rio Summer Sessions apresentou-se ao público com espaços de música, arte, desporto e cultura na Quinta das Pratas, no Cartaxo. O MIRANTE visitou o espaço na manhã de sábado, 3 de Junho, numa sessão que contou com a presença de dezenas de pessoas. O promotor do projecto chama-se João Lourenço, um jovem natural do Cartaxo. O festival, que conta com o apoio oficial da Câmara Municipal do Cartaxo, vai ter a sua primeira edição no sábado, 17 de Junho, em Valada, em local a revelar, sendo que a organização já confirmou a presença de vários artistas.