Comunidade avieira recebeu em Azambuja a procissão fluvial de Nossa Senhora dos Avieiros

Foram precisas quase três semanas para que a imagem de Nossa Senhora dos Avieiros, transportada numa bateira, percorresse o rio Tejo desde o concelho de Idanha-a-Nova até atracar na Vala do Esteiro em Azambuja. A imagem foi recebida, na quinta-feira, 8 de Junho, sem atrasos significativos, por algumas dezenas de populares e pela comunidade avieira, que vive ou tem ligações à aldeia do Porto da Palha, onde outrora o Tejo era o sustento de muitas famílias.

O Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, que só terminará em Oeiras a 18 de Junho, tem como objectivo manter viva memória do Tejo, nos tempos em que a pesca era uma actividade predominante e as suas águas eram auto-estradas para o transporte de pessoas e mercadorias.

Carregada em ombros até uma bateira, em terra, a imagem seguiu em procissão até à Igreja Matriz, no centro da vila, onde teve lugar uma oração. Parte do percurso fez-se em silêncio, com alguns pés descalços e com devoção. O Cruzeiro está envolvido na candidatura da Cultura Avieira a Património Mundial.