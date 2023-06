Uma centena debateu a quadruplicação da linha de comboio em Alhandra e VFX

Cerca de uma centena de pessoas participaram na quinta-feira à noite no debate promovido pelo Ciradania - Movimento de Cidadãos do município de Vila Franca de Xira a propósito da quadruplicação da linha de comboio entre Alhandra e Vila Franca de Xira. O debate decorreu no Ateneu Artístico Vila Franquense numa plateia composta por eleitos de todas as forças partidárias e cidadãos que não percebem quais as repercussões da intenção da Infraestruturas de Portugal (IP). As pessoas querem saber quais os impactos que as alterações vão trazer para as duas freguesias e exigem mais transparência no processo. O engenheiro Carlos Gaivoto, especialista em ferrovia, defende como alternativa à intenção da IP implementar o controlo de velocidade.