Alunos de Constância enalteceram Camões em mais uma edição das Pomonas Camonianas

A 26 edição das Pomonas Camonianas foi uma das melhores de sempre pela dinâmica e beleza que trouxeram ao centro da vila de Constância. Mais de meia centena de alunos, pais e professores da Escola Básica e Secundária Luís de Camões recriaram alguns cantos dos Lusíadas, na noite de 9 de Junho, véspera de feriado nacional, para enaltecer a Obra e homenagear o poeta que terá vivido e escrito parte da sua poesia na vila ribeirinha. A sessão de teatro ao vivo recriou cantos da epopeia como o Concílio dos Deuses, Inês de Castro, O Velho do Restelo, O Adamastor, Chegada à Índia e a Ilha dos Amores.

Recorde-se que 2023 é o ano em que se assinalam os 451 anos da primeira epopeia portuguesa publicada em versão impressa. As Pomonas Camonianas decorrem durante o 10 de Junho e envolvem um mercado quinhentista com exposição-venda das flores e dos frutos referidos por Camões na sua obra.