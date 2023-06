Banda Operária Torrejana animou marchas de Santo António em Torres Novas

As marchas de Santo António em Torres Novas encheram de cor e alegria as ruas da cidade na terça-feira, 13 de Junho. As Festas de Santo António regressaram em força para assinalar o seu centenário. Estima-se que tenham desfilado mais de três centenas de marchantes das escolas e instituições de solidariedade social da cidade além, claro, dos anfitriões: a Associação de Festas de Santo António, que dedicou os últimos três meses à preparação do certame onde não faltaram os bailaricos, as marchas e as sardinhas a assar nas brasas.