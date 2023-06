Incêndio deixou família sem casa em Alverca

No centro de Alverca do Ribatejo uma jovem família, com dois filhos menores, ficou sem casa na sequência de um incêndio.

Há praticamente um mês uma Olga e Nelson Reis ficaram sem tecto depois de um incêndio, ao que tudo indica desencadeado por um curto de circuito, ter destruído o apartamento onde moravam com os dois filhos de um e cinco anos, no centro de Alverca do Ribatejo. Do recheio da casa pouco ou nada escapou às chamas e ao fumo.

A Câmara de Vila Franca de Xira ofereceu-lhes no dia do incêndio um quarto pago numa pensão para dividirem pelos quatro, durante um fim-de-semana, com possibilidade de reavaliação. Uma resposta que Olga e Nelson rejeitaram. Consideram-na desajustada e insuficiente para a situação em que se encontram, com um bebé e uma criança.

A viver da boa vontade de amigos e vizinhos a família Reis tem contado com a solidariedade da comunidade que tem feito doações essencialmente de roupas e brinquedos. A Câmara de Vila Franca de Xira diz que há possibilidade de o casal vir a ser apoiado no pagamento de uma renda e mês de caução em nova habitação, que Olga e Nelson afirmam estar a ter dificuldade em encontrar devido ao preço exorbitante das rendas.