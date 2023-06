Vitória Futsal Cup Masters continua a jogar-se este fim de semana

A segunda parte do Vitória Futsal Cup Masters está a decorrer durante este fim-de-semana de 17 e 18 de Junho, desta vez destinada à competição masculina, com jogos nos escalões de benjamins, infantis, iniciados, juvenis e juniores.

Em campo vão estar equipas de clubes de todo o país, à semelhança do que aconteceu no anterior fim de semana com a prova feminina. No total, estima-se a participação de cerca de mil atletas e 200 técnicos em representação de 66 equipas neste torneio de futsal de dimensão nacional organizado pelo Vitória de Santarém. Os jogos decorrem durante todo o dia no pavilhão e na nave desportiva municipal de Santarém.