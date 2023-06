Festas de Almeirim inauguradas com tasquinhas cheias

As festas decorrem até dia 25 com animação musical, picarias e diversas diversões e actividades desportivas.

As Festas da Cidade de Almeirim foram este sábado inauguradas pelo presidente da câmara, que visitou todas as tasquinhas que às sete da tarde já estavam cheias e a servirem diversos petiscos, desde enchidos a tripas grelhadas. As festas decorrem até dia 25 com animação musical, picarias e diversas diversões e actividades desportivas.