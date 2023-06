Utentes em acção de protesto no Centro de Saúde do Forte da Casa

As comissões de utentes do concelho de Vila Franca de Xira e o Movimento de Utentes dos Serviços Públicos estiveram numa acção de protesto junto ao Centro de Saúde do Forte da Casa. Os utentes exigem mais médicos e prestação de melhores cuidados de saúde à população.

O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos e as comissões de utentes da saúde do concelho de Vila Franca de Xira estiveram reunidas no sábado, 24 de Junho, no Forte da Casa. Os utentes avisam que vão continuar a lutar por mais médicos de família e pedem a abertura urgente de mais dois serviços de atendimento complementar em Vila Franca de Xira e em Alverca para evitar as longas esperas e sobrelotação do Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria. Após a reunião, onde foi aprovada uma resolução conjunta, os utentes protestaram junto ao Centro de Saúde do Forte da Casa. Recorde-se que a par com Alhandra esta unidade de saúde está sem qualquer médico de família desde Janeiro.