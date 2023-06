Casa e jardim doados à Câmara de Santarém apresentados à população

partilhe no Facebook

A Câmara de Santarém apresentou à população a casa e o jardim doados ao município por Maria de Lurdes Fino, na Avenida 5 de Outubro, perto do Jardim das Portas do Sol. Ao final da tarde de 29 de Junho as portas abriram-se para dar a conhecer um património que vai ser recuperado e colocado ao serviço da cidade.

A autarquia aproveitou a ocasião para apresentar os projectos de reabilitação e utilização cultural para aquele imóvel, que vai acolher o Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão. Vários oradores, entre autarcas e especialistas de diversas áreas, deram a conhecer a história do edifício e de quem o habitou e do que se pretende para o futuro, num momento muito participado que constituiu também um tributo à benemérita, falecida em 26 de Janeiro de 2021.

O prédio urbano não podia ser vendido ou alienado para fim distinto, segundo o testamento da benemérita. Para além do imóvel, com um valor patrimonial de 216.438 euros, foram ainda deixados ao município três terrenos, um junto à encosta de Santa Margarida e dois localizados na freguesia de Santa Iria da Ribeira de Santarém.

As doações foram aprovadas por unanimidade pelo executivo camarário na reunião de 22 de Fevereiro de 2021. Na ocasião, o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves (PSD), agradeceu publicamente a oferta, garantindo que o município tudo vai fazer para honrar o nome da benemérita, tornando o edifício num espaço de referência na área da cultura.