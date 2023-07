Vive no meio de dejectos numa barraca na Castanheira do Ribatejo

É nestas condições desumanas, no meio de um cheiro pestilento a fezes e urina, que vive Isidro Godinho, sexagenário da Castanheira do Ribatejo.

A barraca em que vive, a poucos metros da Estrada Nacional 1, tem um rio de esgoto a atravessá-la e todo o espaço é insalubre.

O caso tem chocado a comunidade e foi a vizinhança, como António Gomes, que alertou as autoridades para a situação, na esperança de que Isidro Godinho possa vir a ter uma casa condigna.

O morador tem dificuldades na fala e um problema de saúde numa das pernas.

Vive com pouco mais de 200 euros, na miséria e vai vivendo da ajuda que os vizinhos restaurante Coimbra e minimercado do bairro vão dando.

O presidente da União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras já esteve no local, juntamente com as assistentes sociais para que possa ser encontrada uma solução.

É uma reportagem para ler na próxima edição de O MIRANTE