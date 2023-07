Cabrestos são o doce tentação do Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana

12 mil cabrestos são confeccionados para o Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana que está a decorrer até 9 de Julho em Samora Correia. Muitas pessoas aguardam esta altura do ano para se deliciarem com o doce. As formas são forradas com massa folhada e depois levam uma calda confeccionada com açúcar, limão e canela em pau. Junta-se outra calda com os ovos, farinha e leite puro de uma vacaria o que dá origem ao creme. Depois os cabrestos vão ao forno por um quarto de hora, o ponto certo para serrem degustados.