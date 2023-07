Vila Franca de Xira inaugura gatil e novo parque de matilhas

partilhe no Facebook

O canil de Vila Franca de Xira, também chamado de Centro de Recolha Oficial (CRO), passou a dispor de um parque de matilhas e um novo gatil.

Um investimento de 70 mil euros que foi inaugurado na manhã de quinta-feira, 6 de Julho.

É mais um passo dado na modernização daquele recinto que acolhe animais abandonados e em risco de todo o concelho.

O gatil tem 100 metros quadrados e uma capacidade para albergar 68 animais, incluindo uma zona especialmente dedicada aos animais mais pequenos.

Também o parque de matilhas, com 360 metros quadrados, vai permitir acolher 26 cães, aumentando a capacidade instalada para 94 animais.

Todos os animais estão disponíveis para adopção saudável e procuram quem lhes dê um melhor lar.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, esteve presente na inauguração e voltou a lembrar a importância de, no verão, não abandonar os animais.

