Milhares visitam Tomar para assistir ao cortejo principal da Festa dos Tabuleiros

Milhares de pessoas esperaram ao longo de horas espalhadas pelas ruas da cidade de Tomar para ver passar o desfile do cortejo principal, momento alto da tradicional Festa dos Tabuleiros, que decorreu na tarde deste domingo, 9 de Julho. Cerca de 700 tabuleiros foram levados à cabeça das mulheres que, juntamente com os seus pares, cumpriram a tradição. O cortejo percorreu várias ruas do centro de Tomar e terminou na Praça da República, junto ao edifício dos paços do concelho. A Festa dos Tabuleiros é a principal festa do concelho de Tomar e realiza-se de quatro em quatro anos.