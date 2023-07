partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Esgoto corre a céu aberto no Forte da Casa

Quem vive ou passa perto da ribeira situada junto das ruas Fernando Pessoa e José Gomes Ferreira no Forte da Casa não tem outro remédio senão tapar o nariz.

Há pelo menos três semanas que há esgoto a correr a céu aberto na ribeira e quem ali vive não suporta o cheiro intenso a porcaria.

Isto a poucos metros das piscinas municipais da vila o que também, tem gerado descontentamento junto dos utilizadores daquele equipamento municipal.

O cheiro intenso impede que as pessoas possam abrir as janelas, que se consiga estar numa esplanada e são um chamariz de mosquitos e ratos.

Situação que, garante quem ali vive, prejudica a salubridade.

Também a recolha de lixo na zona já viu melhores dias e os moradores pedem uma solução urgente.

É um assunto a desenvolver na próxima edição impressa de O MIRANTE.