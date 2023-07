Voluntários recuperam casas no concelho de Almeirim

Projecto Just a Change está pela primeira vez no concelho de Almeirim a dar melhores condições de vida a pessoas pobres, numa parceria com a câmara municipal.

Um grupo de 22 voluntários está a trabalhar na recuperação de casas de pessoas pobres no concelho de Almeirim, no âmbito do projecto Just a Change que estabeleceu pela primeira vez um protocolo de colaboração com o município. A associação já fez arranjos em duas casas e neste momento está a recuperar duas habitações de Violeta Bento, 67 anos, e da sua filha Carla, de 46 anos, em Fazendas de Almeirim. O projecto reúne jovens portugueses e estrangeiros, que com várias parcerias consegue de pelo preço de uma reconstrução fazer quatro.

Mãe e filha em condições de pobreza foram escolhidas por este projecto porque não tinham o mínimo de condições na habitação cheia de humidades e sem casa de banho. O grupo, que inclui estudantes de Bilbau, em Espanha, está a fazer também um segundo quarto para a filha de 10 anos de Carla, que tem dormido com a mãe por falta de espaço.

