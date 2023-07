Alverca distingue cidadãos e entidades de mérito

Alverca é cidade há 33 anos e na noite de quinta-feira, 13 de Julho, celebrou a data distinguindo cidadãos e entidades de mérito.

O Depósito Geral de Material da Força Aérea recebeu o galardão Cidade de Alverca.

Ilia Stoliar foi reconhecido com o mérito desportivo e o laboratório Omnia Lab com o mérito empresarial.

O mérito cultural foi entregue a David Monge, um dos mais aplaudidos da noite.

A Conferência de São Pedro da Sociedade de São Vicente de Paulo foi agraciada com o mérito social.

Por fim, Alberto Mesquita, ex-presidente do município de Vila Franca de Xira, foi distinguido com o mérito autárquico.

O músico Rogério Godinho, de Alverca, fechou a noite com um concerto.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.