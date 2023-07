Comunidade junta-se para preparar Festa dos Vales de Cima e chega a trabalhar de madrugada

A Festa dos Vales de Cima, no concelho de Torres Novas, decorre durante este fim-de-semana, 15 e 16 de Julho, e vai contar com atuações musicais, restauração, bar e quermesse.

Os preparativos dos bolos vendidos na festa, ferraduras e bolos de cabeça, começaram na quarta-feira pelas 20h30 com a junção dos ingredientes, oferecidos pela comunidade, e o amassar da massa por voluntários da localidade, divididos em 10 alguidares com 110 quilos de farinha no total. Na madrugada de quinta-feira, às 4h30, a população voltou a reunir-se para tender os bolos e levá-los aos cinco fornos cedidos pelas pessoas da aldeia. Às 5h30, já se sente o cheiro ao fumo do forno quente pelas ruas da aldeia e começam a sair as primeiras fornadas.

O início do certame decorre este sábado, às 13h00, com a abertura do arraial. Às 18h, a restauração começa a servir os típicos pratos, como: frango assado com arroz arábia, batata frita e salada; ensopado de borrego; moelas; febras; sopa de peixe e as sobremesas, principalmente, o famoso arroz doce. As festas são animadas por vários espectáculos musicais.