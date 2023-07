Porto Alto em festa até 18 de Julho

Começaram esta sexta-feira, 14 de Julho, as Festas do Porto Alto em honra de Nossa Senhora de Guadalupe. Os festejos arrancaram às 19h00 com a primeira de nove largadas de toiros mas na cozinha o trabalho começou logo cedo. Este ano a festa mudou de local e está a decorrer junto ao Mercado e sede da Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA).

Durante cinco dias a localidade recebe largadas de toiros, quermesse, divertimentos e procissão. Némanus, Ruth Marlene e Jéssica Portugal, tributo a Xutos e Pontapés e festival de folclore são algumas das propostas musicais.