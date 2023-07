Sevilhanas.com são uma referência da dança em Vila Franca de Xira

Academia Sevilhanas.com conta com mais de cem alunas no seu espaço em Vila Franca de Xira. Sevilhanas e Flamenco são as modalidades mais procuradas e que fazem sucesso em vários eventos.

A Academia Sevilhanas.com é uma referência no ensino da dança. Há duas décadas que a escola dirigida por Rita Gaspar funciona em Vila Franca de Xira. As aulas mais procuradas são as sevilhanas e o flamenco, danças tradicionais que abarcam várias turmas a partir dos três anos de idade. A escola mudou-se em 2021, pós-pandemia, para o centro da cidade. Hoje em dia mais de cem alunas aprendem a dançar num ambiente alegre e descontraído.

Rita Gaspar conta que o projecto pedagógico da academia está sempre em evolução, mas mantém o princípio da formação humana como pilar essencial. A própria academia tem como objectivo abrir mais salas e fazer este projecto crescer.

Rita Gaspar foi galardoada com o mérito cívico no Dia da cidade de Vila Franca de Xira. Uma distinção que não esperava e que atribui a todas as suas alunas.

*Uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.