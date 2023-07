Uma nova ambição para o Turismo do Alentejo e Ribatejo com José Manuel Santos ao leme

O secretário-geral cessante da Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, tomou posse como presidente do organismo, após liderar a única lista que se apresentou a eleições, no dia 12 de Julho. A cerimónia protocolar decorreu nesta quarta-feira, 19 de Junho, no Hotel L'And Vineyards, em Montemor-o-Novo, e contou com a presença de vários empresários do sector, dirigentes de organismos públicos e do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda.

A lista liderada por José Manuel Santos conquistou 101 votos em 116 votantes, número que demonstra bem a consensualidade da votação.

