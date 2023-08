O centro histórico de Santarém aos olhos dos turistas

O património monumental continua a ser o maior chamariz de turistas a Santarém, em particular as suas diversas igrejas que lhe valeram o epíteto de “Capital do Gótico”. O número de visitantes tem aumentado, segundo dados registados nos monumentos abertos ao público, e para além do património também a segurança e a boa gastronomia são elogiadas.

A Câmara de Santarém tem apostado na requalificação urbana do centro histórico e essa realidade também não passa despercebida a quem visita a cidade, tal como as muitas lojas fechadas e prédios devolutos. O MIRANTE saiu à rua para saber a primeira impressão de alguns visitantes.

