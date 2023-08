Ribatejano conquista bronze nos Campeonatos do Mundo de Pesca em Coruche

João Fernandes foi terceiro classificado nos Campeonatos do Mundo de Jovens de Pesca Desportiva em Água Doce e ajudou Portugal a sagrar-se vice-campeão por equipas, numa prova que se realizou no rio Sorraia, em Coruche.

O pescador do Clube de Bóia de Benfica do Ribatejo, de apenas 12 anos, é natural da aldeia de Cortiçóis, em Benfica do Ribatejo. Os mundiais reuniram as selecções de sub-15, sub-20 e sub-25 de 12 países. França, Inglaterra e Itália levaram o ouro nos respectivos escalões.

Uma reportagem que pode ler desenvolvida numa próxima edição impressa de O MIRANTE.