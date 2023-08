Agressões no Colete Encarnado à espera de provas

O forcado de Vila Franca de Xira suspeito de ter agredido um agente da PSP durante as festas do Colete Encarnado vai aguardar o desenvolvimento do processo em liberdade. Ao que O MIRANTE apurou o processo, que está nas mãos do Procurador do Ministério Público, está em fase de averiguação de prova, já que o arguido quando foi ouvido alegou não ter agredido o agente.

Os desenvolvimentos processuais deverão ser retomados depois das férias judiciais de verão. A agressão, recorde-se, levou a uma carga policial sobre a multidão que se encontrava junto da Casa dos Forcados da cidade. As imagens da violência e confusão foram registadas por populares e circularam nas redes sociais.