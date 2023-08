Desfile traz à vida o “Tempo das Nossas Memórias” em Coruche

Funcionários do município de Coruche em conjunto com as colectividades e juntas de freguesia organizam desfile etnográfico para as Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo.

Coruche está a ultimar os preparativos para o cortejo etnográfico que se realiza nas Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo. Vão desfilar dia 17 de Agosto, feriado municipal, 35 carros com o tema “O tempo das nossas memórias”. No estaleiro municipal os carpinteiros, serralheiros e pintores montam as estruturas em cima dos carros para depois serem decoradas a preceito. Cerca de mil pessoas de todas as freguesias do concelho vão participar neste desfile que marca um dos momentos mais alto das festas.