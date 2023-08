Euforia no Cartaxo com a passagem da Volta a Portugal

A cidade do Cartaxo integrou o percurso da segunda etapa da Volta a Portugal em Bicicleta com uma meta-volante na rua Serpa Pinto. Centenas de pessoas assistiram à passagem dos ciclistas num clima de euforia por pertencerem a uma terra fortemente ligada ao evento, com nomes como Alfredo Trindade, José Maria Nicolau, Francisco Valada e Marco Chagas. As ruas encheram-se de balões e as rotundas foram enfeitadas para dar as boas-vindas aos atletas. O MIRANTE acompanhou a passagem do pelotão pela rua Serpa Pinto às 15h48. A segunda etapa da Volta a Portugal em Bicicleta liga Abrantes a Vila Franca de Xira.