Novo skate parque inaugurado em Santarém

Espaço para a prática do skate está instalada no Campo Infante da Câmara, no centro da cidade

Santarém conta com um novo skate parque desde sábado, 12 de Agosto, data em que se assinalou o Dia Internacional da Juventude. A estrutura para desportos radicais está instalada no Campo Infante da Câmara, no centro da cidade, e foi experimentada por diversos praticantes da modalidade no dia de estreia.

Trata-se de um investimento da Câmara Municipal de Santarém na ordem dos 75 mil euros, adjudicado ao empresário da cidade Artur Casaca, homem há muitos anos ligado ao mundo dos desportos radicais e promoção de eventos. O skate parque está instalado nas imediações da Casa do Campino, junto a um mural de Camilo representando a conquista de Santarém aos mouros.