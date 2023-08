Milhares assistiram ao Cortejo Etnográfico nas ruas de Coruche

Mais de mil participantes deram vida aos costumes, usos e tradições de Coruche na primeira metade do século passado. Cortejo histórico e etnográfico encheu de cor as ruas da vila.

Coruche recebeu esta quinta-feira, 17 de Agosto, feriado municipal, um dos momentos altos das Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo.

Mais de mil participantes de todas as freguesias e associações do concelho retrataram costumes, usos e tradições no cortejo histórico e etnográfico sob o tema “O tempo das nossas memórias”.

Nas ruas da vila milhares de pessoas assistiram às cenas representadas em 35 carros alusivas à vida em Coruche na primeira metade do século passado, exaltadas com rigor documental e histórico. Dos vários tempos da vida (infância, adolescência, vida adulta e velhice) ao luto da morte, o cortejo mostrou como os ritmos eram vividos de forma única, da fase do namoro até ao casamento, passando pela vida da família e do casal e pela forma como cada um despendia o seu tempo na execução de tarefas, bem determinadas entre homem e mulher.

A abrir o desfile marcaram presença os campinos com os jogos de cabrestos. Ao longo do percurso do cortejo foi distribuído queijo, pão e rebuçados no meio de palmas e sorrisos num momento que junta várias gerações na vila.

No final o merecido repasto no almoço do campino que decorreu no pavilhão desportivo municipal.

As Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo decorrem até 19 de Agosto.

*Reportagem para ler numa edição impressa de O MIRANTE