Assinala-se hoje o Dia Internacional do Animal Abandonado. Em Coruche o Centro de Recolha Oficial de Animais trabalha em parceria com a Associação dos Amigos dos Animais de Coruche em prol do bem-estar animal.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

149 animais deram entrada no Centro de Recolha de Coruche desde o início do ano

Assinala-se hoje, 19 de Agosto, o Dia Internacional do Animal Abandonado numa altura em que os números relativos ao abandono continuam a subir.

Nos primeiros sete meses de 2023, 149 animais foram acolhidos no Centro de Recolha Oficial (CRO) de Coruche mas a capacidade parece nunca ser suficiente.

Todos os dias toca o telefone do CRO em que do outro lado a pergunta é se podem deixar lá um cão. A maioria das situações são pessoas que se divorciaram e não querem ficar com os bichos ou idosos que faleceram e a família não quer ficar responsável pelos animais.

As parcerias com a Associação dos Amigos dos Animais de Coruche e a Câmara Municipal têm sido cruciais para elevar as taxas de adopção para 94%.

Contudo, a batalha está longe de ser fácil, e a esperança reside na conscientização pública.

Uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE