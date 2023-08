Alpiagra é uma referência na região e aposta na sustentabilidade

O cortejo das vindimas que contou com colectividades e associações do concelho, incluindo a banda da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º Dezembro, antecedeu a cerimónia oficial de inauguração da 41ª edição da Alpiagra – Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça – que decorreu ao final da tarde deste sábado, 19 de Agosto, no Largo da Feira. A presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, destacou a importância que a Alpiagra ganhou ao longo dos anos tendo-se tornado uma referência do sector na região. A autarca referiu que a edição deste ano da Alpiagra tem como tema a sustentabilidade a sua importância para o futuro do planeta. O secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, marcou presença na inauguração do certame que vai decorrer até 27 de Agosto.