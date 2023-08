Nova Casa do Benfica em Santarém é um espaço para toda a família

Domingos Almeida Lima é vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica e assume o pelouro das Casas Benfica com o objectivo de as aproximar das comunidades onde estão inseridas. Santarém não é excepção e, por isso, as expectativas para a abertura da nova Casa do Benfica 2.0 estão muito altas. Em conversa com O MIRANTE, em dia de visita às obras, o dirigente assegura que nas primeiras semanas de Setembro a população já vai poder usufruir de alguns serviços. O projecto pioneiro, que resulta de uma parceria entre o clube da águia e a Câmara de Santarém, pretende dar nova vida às cafetarias devolutas do Jardim da Liberdade. Ali vai nascer uma infraestrutura de última geração que pretende ser um espaço aberto a todas as pessoas, benfiquistas e não benfiquistas, mas sobretudo está talhado para receber famílias. A Casa do Benfica 2.0 vai contar com restaurante, barbearia, Benfica Store, um balcão de Jogos Santa Casa, espaços para crianças com actividades diárias e para maiores de 65, uma área desportiva, um espaço de trabalho da Casa do Benfica, entre outras valências.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.