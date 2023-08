Câmara de Benavente cede aos moradores e opta por parque urbano no Porto Alto

A Câmara de Benavente voltou atrás e já não vai construir habitação social no terreno municipal, junto à Rua José Saramago, no Porto Alto. O anúncio foi feito quarta-feira à noite, na sede da AREPA, pelo presidente do município, Carlos Coutinho perante cerca de uma centena de moradores.

Os habitantes do Porto Alto disseram que a promessa da CDU nas campanhas eleitorais era a construção de um parque urbano e por isso não aceitam que o terreno seja para outro fim.

O autarca disse que nunca tomou decisões contra a vontade da população e por isso o terreno municipal vai dar lugar a um espaço verde.

O projecto vai ser feito de raiz e o autarca comprometeu-se a apresenta-lo à população antes da obra avançar.

