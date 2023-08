Festival da Sopa da Pedra em Almeirim está cada vez maior

O Festival da Sopa da Pedra decorre até domingo, 3 Setembro, no Parque das Tílias, em Almeirim com vários petiscos locais, além do prato tradicional que foi certificado há um ano.

O Festival da Sopa da Pedra decorre até domingo, 3 Setembro, no Parque das Tílias, em Almeirim com vários petiscos locais, além do prato tradicional que foi certificado há um ano. Durante a inauguração esta quarta-feira, o presidente da câmara, Pedro Ribeiro, lembrou que há nove anos, quando o certame se instalou neste local, a preocupação era que o espaço era muito grande. Agora já começa a haver preocupação com falta de espaço. Este ano a Confraria Gastronómica de Almeirim, que organiza o evento, fez mudanças na disposição das tasquinhas e dos stands.