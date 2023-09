Feira Nacional da Cebola regressa a Rio Maior com novidades

A inauguração da FRIMOR - Feira Nacional da Cebola, em Rio Maior, decorreu no novo espaço lounge na tarde de quinta-feira, 31 de Agosto. O certame decorre até domingo, 3 de Setembro, em redor do pavilhão multiusos. O Festival de Bandas Filarmónicas e o Radical Park são algumas das novidades da edição deste ano. D.A.M.A e Quim Barreiros são dois dos cabeça-de-cartaz de um certame que é dos maiores do concelho.

Seguindo a centenária tradição, a FRIMOR 2023 apresenta uma zona reservada à venda de produtos de duas dezenas de ceboleiros, acompanhada pela exposição dos produtos do sector agroalimentar do concelho, uma área de exposição empresarial e artesanato, bem como as populares tasquinhas, área de doçaria e licores e zonas de divertimentos.