Vânia Bonfim é costureira e sapateira e montou um negócio no Cartaxo que corre o mundo

Vânia Bonfim, 37 anos, é natural da Bahia, no Brasil, mas vive há vários anos no Cartaxo, cidade onde actualmente gere um negócio de sucesso. Em Portugal deu continuidade ao trabalho de costureira que iniciou aos 12 anos com a mãe. Partilhou o espaço de trabalho com o ex-sogro sapateiro, no Cartaxo, e quando deu por si tinha uma mão no calçado e outra na costura. A marca que criou, a “Pé na Terra”, nasceu de um sonho, mas nem nos seus melhores sonhos previu vir a exportar calçado para todo o mundo. O MIRANTE visitou o pequeno armazém no Cartaxo onde Vânia Bonfim cria o seu calçado e acessórios em pele.