Dança e música histórica encheram de alegria centro de Tomar

O Festival de Dança e Música Histórica decorreu na sábado, 2 de Setembro, no centro histórico da cidade de Tomar. A iniciativa organizada pela Thomar Honoris contou com a participação de grupos de dança e música histórica portugueses em diversas arruadas. Recanto, Zukra, Alanos, Scalarium, Dway, Volarius, Phelan Naois e Patos Bravos foram os grupos que animaram a cidade na tarde de sábado. As actuações encheram as ruas com alegria e atraíram a atenção dos moradores e turistas que viajaram no tempo com os trajes, músicas e danças de épocas passadas.