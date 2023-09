Animação e cor no Festival Celestino Graça em Santarém

O Festival Celestino Graça está de regresso a Santarém de 6 a 10 de Setembro. Como já é tradição o festival de folclore tem início com uma homenagem junto ao busto de Celestino Graça, o fundador do festival. Argélia, Costa Rica, Espanha, Itália e Polónia são os países convidados que este ano vêm mostrar as suas danças. Durante cinco dias não vai faltar animação, cor e alegria pelas ruas de Santarém. Muitos dos espectáculos de danças tradicionais decorrem na Casa do Campino.